Tageszusammenfassung 43: Frauke im Abseits!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 44: Tageszusammenfassung 43: Frauke im Abseits!
33 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12
Frauke darf bleiben. So richtig Freude kommt bei der Berlinerin nicht auf. Sie weint: “Ich bin völlig lost. Gewinnen wird jemand wie ich hier sowieso nicht. Ich werde hier jede Woche nominiert sein. Das bockt einfach nicht. Alle, die mich mögen gehen. Mich nervt es langsam wirklich! Alles was ich sage oder mache, triggert irgendwen!” Das würde Mateo auf jeden Fall unterschreiben. Der 46-Jährige lässt kein gutes Haar an Frauke und lästert, was das Zeug hält. Denn: Er fühlt sich benutzt.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen