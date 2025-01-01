Tageszusammenfassung 44: Große Enttäuschung bei MateoJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 45: Tageszusammenfassung 44: Große Enttäuschung bei Mateo
33 Min.Ab 12
Im "Big Brother"-Container herrscht ganz dicke Luft! Auslöser ist Mateo. Dieser hat die Herausforderung Tischtennis-Rundlauf für sich entscheiden können. Doch anstatt sich zu freuen, beklagt sich der 46-Jährige, weil ihm keiner gratuliert hat. “Die gönnen mir gar nichts!”, ist Mateo sich sicher.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen