Tageszusammenfassung 45: Die Frauen bestimmen die Nominierungen der WocheJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 46: Tageszusammenfassung 45: Die Frauen bestimmen die Nominierungen der Woche
32 Min.Ab 12
Containerchef Nicos verkündet: Diese Woche haben die drei verbleibenden Frauen eine Nominierungsstimme. Zur Wahl stehen die sechs verbliebenen Männer. Tischtennis-König Mateo darf einen der Männer schützen - und eckt mit seiner Entscheidung so richtig an.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen