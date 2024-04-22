Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

JoynStaffel 2024Folge 50vom 22.04.2024
44 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12

Mit Bertha (37, aus Greifswald), Luanna (30, aus Hamburg) und Simon (30, aus Göppingen) ziehen heute Abend drei neue Bewohner:innen ein. Wie werden ihre Mitbewohner:innen im Container auf die neuen Gesichter reagieren?

