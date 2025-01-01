Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Big Brother

Tageszusammenfassung 51: Die Neuen nerven Frauke - hilft da ein Hot-Tub-Date?

Tageszusammenfassung 51: Die Neuen nerven Frauke - hilft da ein Hot-Tub-Date?

Folge 52: Tageszusammenfassung 51: Die Neuen nerven Frauke - hilft da ein Hot-Tub-Date?

32 Min.Ab 12

Frauke findet die Neuen einfach nur anstrengend und fühlt sich gar nicht wohl. Kann ein Hot-Tub-Date mit Marcus ihre Stimmung heben? Auch Maja lästert über die Nachzügler: "Die sind alle fit wie ein Turnschuh. Die haben keinen Hunger, kein Heimweh, genügend Schlaf. Alles unfair!"

