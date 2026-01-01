Tageszusammenfassung 5: Endlich Sport? Nicos kommt ans LimitJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Tageszusammenfassung 5: Endlich Sport? Nicos kommt ans Limit
35 Min.Ab 12
Endlich Sport: Im Container wird der Fitness-Raum eröffnet und ab jetzt sollen alle volle Kanne trainieren. So ganz allein unter Alphas und mit einem heftigen Programm kommt Nicos schnell ans Limit. Sandro stellt die Aufgabe der Woche vor, mit der die Bewohner:innen ihr Budget für den Einkauf verdoppeln können.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
