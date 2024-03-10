Zum Inhalt springenBarrierefrei
32 Min.Folge vom 10.03.2024Ab 12

Die Frühlingsgefühle machen auch vor dem "Big Brother"-Container nicht halt. Zwischen Maja und Christian knistert es gewaltig. Christian schwärmt: "Dieses bisschen Ärgern, dieses bisschen Chillen, sie massiert meinen Rücken. Das ist schon irgendwie der Jackpot." Die Spannung zwischen den beiden bemerken auch die anderen Bewohner:innen. Wird aus dem kleinen Flirt bald eine große "Big Brother"-Lovestory?

