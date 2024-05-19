Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 76: Zwischen Freude und Trauer

Tageszusammenfassung 76: Zwischen Freude und Trauer

Folge vom 19.05.2024

In der “Big Brother”-WG liegen Trauer und Freude, Tränen und Lachen eng beieinander. Während sich Marcus nach einer gewonnenen Herausforderung über eine Videobotschaft seiner zahlreichen Liebsten freut, berichtet Christian seinem Kumpel Mateo, wie schmerzhaft für ihn ein Leben ohne Familie ist.

