Big Brother
Folge 78: Big Brother live - Wer würfelt sich von der Nominierungsliste?
46 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 12
Christian braucht Freiraum, kommuniziert das nicht richtig - und verschafft Maja damit böse Verlustängste. Ansonsten gehen Bertha, Benedikt, Marcus und Frauke mit Nominierungen in die Live-Sendung. Wer kann sich beim Würfeln freispielen? Wer muss gehen?
