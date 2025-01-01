Tageszusammenfassung 8: Dreckige Lästereien und eine schwere VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 9: Tageszusammenfassung 8: Dreckige Lästereien und eine schwere Vergangenheit
32 Min.Ab 12
Es regnet ohne Ende und herrscht Unmut im Container. Für die Frauen gibt es dafür nur einen Grund: Die Männer. Angela teilt ihre schwere Vergangenheit mit, während Jacqueline gehen muss. Nun müssen die Frauen einen neuen Containerchef bestimmen.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen