Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 8: Dreckige Lästereien und eine schwere Vergangenheit

JoynStaffel 2024Folge 9
Tageszusammenfassung 8: Dreckige Lästereien und eine schwere Vergangenheit

Tageszusammenfassung 8: Dreckige Lästereien und eine schwere VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 9: Tageszusammenfassung 8: Dreckige Lästereien und eine schwere Vergangenheit

32 Min.Ab 12

Es regnet ohne Ende und herrscht Unmut im Container. Für die Frauen gibt es dafür nur einen Grund: Die Männer. Angela teilt ihre schwere Vergangenheit mit, während Jacqueline gehen muss. Nun müssen die Frauen einen neuen Containerchef bestimmen.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen