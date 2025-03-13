Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 13: Nachrückerin oder VIP-Gast? Neuzugang für die WG

JoynStaffel 2025Folge 13vom 13.03.2025
Tageszusammenfassung 13: Nachrückerin oder VIP-Gast? Neuzugang für die WG

Tageszusammenfassung 13: Nachrückerin oder VIP-Gast? Neuzugang für die WGJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 13: Tageszusammenfassung 13: Nachrückerin oder VIP-Gast? Neuzugang für die WG

32 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Die neue Wochenaufgabe hat es in sich und Müdigkeit hat die Bewohner fest im Griff. Doch damit nicht genug: Ein Neuzugang mischt die WG zusätzlich auf und bei allen stellt sich die Frage: Ist sie Nachrückerin oder doch VIP-Gast? Außerdem steht eine weitere Nominierung an - mit einigen Emotionen.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen