Tageszusammenfassung 13: Nachrückerin oder VIP-Gast? Neuzugang für die WGJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 13: Tageszusammenfassung 13: Nachrückerin oder VIP-Gast? Neuzugang für die WG
32 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Die neue Wochenaufgabe hat es in sich und Müdigkeit hat die Bewohner fest im Griff. Doch damit nicht genug: Ein Neuzugang mischt die WG zusätzlich auf und bei allen stellt sich die Frage: Ist sie Nachrückerin oder doch VIP-Gast? Außerdem steht eine weitere Nominierung an - mit einigen Emotionen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen