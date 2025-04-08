Tageszusammenfassung 31: Die Finalwoche startet bitterJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 31: Tageszusammenfassung 31: Die Finalwoche startet bitter
30 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Wie wird es nach "Big Brother" weitergehen? Eine Frage, die sich in der Finalwoche schon einige Bewohner stellen. Alles ganz normal? Fanpost? Ein bisschen Ruhm oder doch nur Rechnungen? VIP-Gast Jenny Elvers verabschiedet sich entspannt aus dem Container. Dann fällt die Entscheidung über den Auszug des Tages. Die verbliebenen Bewohner legen danach in einer offenen Nominierung den Grundstein für den nächsten Exit.
Big Brother
