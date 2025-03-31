Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

JoynStaffel 2025Folge 25vom 31.03.2025
32 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12

Es ist eine Qual: Während VIP-Gast Janine Pink mit lecker Frühstück verwöhnt wird, würgt der Rest der Container-WG Kohl in unterschiedlichen Aggregatszuständen hinunter. Alle hungern nach Essen. Ob sich der große Bruder auf einen Deal einlässt? Man würde ja vom Schmink-Set bis zur Bein-Enthaarung so ziemlich alles dafür geben. Und tatsächlich: "Big Brother" hat nicht nur einen Deal auf Lager ...

