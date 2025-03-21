Tageszusammenfassung 19: Halbzeit mit Chaos-Karaoke!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 19: Tageszusammenfassung 19: Halbzeit mit Chaos-Karaoke!
28 Min. Ab 12
Halbzeit im Container: Saskia gibt Einblicke in das Leben einer alleinerziehenden Mutter. Julia und Stefan sind schwer beeindruckt. Weniger gut läuft weiterhin die Wochenaufgabe. Aber Big Brother hat noch eine andere Aufgabe: Zur Feier der Halbzeit wünscht er sich "Chaos-Karaoke". Die Stimmung steigt - und es gibt noch eine richtig coole Überraschung ...
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen