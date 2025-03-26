Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 22: Verkohlt - Strafe muss sein

JoynStaffel 2025Folge 22vom 26.03.2025
Tageszusammenfassung 22: Verkohlt - Strafe muss sein

Tageszusammenfassung 22: Verkohlt - Strafe muss seinJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 22: Tageszusammenfassung 22: Verkohlt - Strafe muss sein

30 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Überraschung! Diesmal haben die Zuschauer entschieden, wer neuer Container-Chef wird. Und der Neue ordnet an, was beim Chef-Wechsel immer ansteht: eine Runde mit Staubwedel und Wischmopp. Verglichen mit den nächsten Aufgaben des großen Bruders ist das nur Aufwärm-Programm. Die bislang nicht geahndeten Regelverstöße werden bestraft - und "Big Brother" tätigt den Wochen-Einkauf höchst persönlich ...

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen