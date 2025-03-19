Tageszusammenfassung 17: Kleine Krisen - und Bling-Bling mit Gina-LisaJetzt kostenlos streamen
29 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Andriana startet denkbar mies in den Morgen: Ihre letzten Klamotten sind weg, das Leben ohne ihren Koffer macht einfach keinen Spaß mehr. Ulrike gibt ihren Posten als Container-Chefin ab - und dann geht es endlich an den Wocheneinkauf. Diesmal soll Veganerin Corinna ran. "Mach dir bloß keinen Druck", versichern alle - und hoffen aufs Gegenteil. Zum Glück gibt's zum Nachtisch einen neuen VIP-Gast: Gina-Lisa Lohfink.
