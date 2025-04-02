Tageszusammenfassung 27: Hier kommt die Elvers!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 27: Tageszusammenfassung 27: Hier kommt die Elvers!
31 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Kein April-Scherz: "Big Brother" beendet die Kohl-Woche und es gibt endlich wieder einen richtigen Wochen-Einkauf. Die Container-WG genießt die Völlerei und empfängt frisch gestärkt den nächsten VIP-Gast. Die ehemalige "Promi-Big-Brother"-Gewinnerin Jenny Elvers kennt ihre Aufgabe: "Bisschen Stimmung reinbringen ..."
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen