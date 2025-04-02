Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 27: Hier kommt die Elvers!

JoynStaffel 2025Folge 27vom 02.04.2025
Tageszusammenfassung 27: Hier kommt die Elvers!

Tageszusammenfassung 27: Hier kommt die Elvers!Jetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 27: Tageszusammenfassung 27: Hier kommt die Elvers!

31 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Kein April-Scherz: "Big Brother" beendet die Kohl-Woche und es gibt endlich wieder einen richtigen Wochen-Einkauf. Die Container-WG genießt die Völlerei und empfängt frisch gestärkt den nächsten VIP-Gast. Die ehemalige "Promi-Big-Brother"-Gewinnerin Jenny Elvers kennt ihre Aufgabe: "Bisschen Stimmung reinbringen ..."

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen