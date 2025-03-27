Tageszusammenfassung 23: Dicke Luft und neue ChancenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 23: Tageszusammenfassung 23: Dicke Luft und neue Chancen
31 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Während Julia und Nadiem noch mit ihrem Partnerkostüm kämpfen, plagt Stefan die unfreiwillige Kohldiät gepaart mit wenig Durchhaltevermögen. Es herrscht dicke Luft im Container - und dann folgt auch noch ein knallhartes Ranking. Bringt es die Bewohner in der Horror-Woche endgültig an ihre Grenzen?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen