Tageszusammenfassung 33: Fishing for complimentsJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 33: Tageszusammenfassung 33: Fishing for compliments
30 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Während Danni Büchner noch mit der Eingewöhnung in den Container kämpft, sorgt Saskia sich bereits ums Finale. Doch dann heißt es: Fishing for compliments. Beim Fischkalender-Shooting können die Bewohner ihr Modeltalent unter Beweis stellen. Doch damit nicht genug: Anschließend müssen alle eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen