Folge 21: Tageszusammenfassung 21: Die Horror-Woche beginnt jetzt!
29 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
"Ich habe jede Sekunde genossen!": VIP-Gast Gina-Lisa verabschiedet sich von der Container-WG mit viel Gefühl und einer Menge Geschenke. Sie hinterlässt einen wahren Fanclub. "Big Brother" sorgt dafür, dass nicht zu viel Ponyhof-Feeling aufkommt. Er streicht den Wochen-Einkauf. "Schockierend", finden die Bewohner und machen Lebensmittel-Inventur. Aber der große Bruder hat noch mehr Horror auf Lager ...
