Big Brother

JoynStaffel 2025Folge 14vom 14.03.2025
30 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12

Die Wochenaufgabe sorgt einmal mehr für schlaflose Nächte und macht (fast) alle fertig. Nur Corinna schafft am Morgen ausgeruht und mühelos Yoga für Fortgeschrittene. Der Rest der Container-WG ist angemessen irritiert. Dann kommt Big Brothers Ansage, sich für einen besonderen Anlass richtig in Schale zu werfen. Man ahnt, dass der neue VIP-Gast einzieht. Allerdings hat der große Bruder noch eine echte Zumutung im Ärmel ...

