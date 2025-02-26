Tageszusammenfassung 2: Beziehungstalk und SelbstzweifelJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 2: Tageszusammenfassung 2: Beziehungstalk und Selbstzweifel
30 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Der erste Morgen im Container. Nach dem Kaffee steht eine Entscheidung an - wer wird als Container-Chef verlängerter Arm des großen Bruders? Und dann müssen noch wichtigere Fragen geklärt werden: Wer ist single, wer will es bleiben? Und reicht der Einkauf im BB-Späti für die ganze Woche? Zwischen all dem Spaß und dem Einzug des Reality-Promis Matthias Mangiapane kommen aber auch ernste Gespräche auf.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen