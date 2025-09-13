Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 13.09.2025: Episode 1
41 Min.
Das Team vom Zoll fokussiert sich am Flughafen Stockholm-Arlanda auf einen Flieger aus Bangkok. Denn bei Reisenden aus der thailändischen Hauptstadt finden die Beamtinnen und Beamtinnen oft Lebensmittel im Gepäck, die nicht nach Schweden eingeführt werden dürfen. In dieser Folge werden am Airport auch rezeptpflichtige Medikamente konfisziert. Die Grenzpolizei kontrolliert auf dem Parkplatz ein verdächtiges Fahrzeug. Der Besitzer ist wegen Drogendelikten vorbestraft. Und bei der Passkontrolle kann ein Passagier aus Doha keine Ausweisdokumente vorweisen.
