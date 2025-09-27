Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 27.09.2025: Episode 6
41 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 6
Ein Auto, viele Kennzeichen: Auf dem Parkplatz des Stockholmer Flughafens gerät ein verdächtiges Fahrzeug ins Visier der Grenzpolizei. Das Vehikel wurde als gestohlen gemeldet. Dem Zoll fallen derweil beim Scannen eines Gepäckstücks metallische Gegenstände auf. Dabei handelt es sich angeblich um Pferdeschmuck. Das wollen sich die Beamten genauer ansehen. Und in einem anderen Teil des Airports erwarten Grenzschützer einen Reisenden, der mutmaßlich einer kriminellen Bande angehört. Der Mann wird als gewaltbereit eingestuft. Er könnte eine Waffe bei sich tragen.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
