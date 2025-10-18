Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 12

DMAXFolge vom 18.10.2025
Episode 12

Episode 12Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 18.10.2025: Episode 12

41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 6

Ein Passagier trägt am Stockholmer Flughafen Arlanda eine größere Menge Bargeld und Schmuck bei sich, den er außer Landes bringen will. Der Reisende hat kein geregeltes Einkommen. Das macht die Beamten misstrauisch. Wenn der Mann nicht belegen kann, woher das Geld stammt, drohen ihm juristische Konsequenzen. Am Zollkontrollpunkt ist in dieser Folge ein Bußgeld fällig. Und im Shopping-Bereich wird eine Person verdächtigt, Kleidung gestohlen zu haben. Die Frau zeigt keine Reue. Im Gegenteil: Sie verhält sich gegenüber der Grenzpolizei sehr aggressiv.

