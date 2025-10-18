Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 18.10.2025: Episode 11
41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 6
Einer Zollbeamtin fallen am Stockholmer Flughafen zwei Passagiere auf. Die jungen Männer vermeiden den Blickkontakt und wirken angespannt. Bei der Gepäckkontrolle stellt sich heraus: Das Duo kam im Urlaub in Spanien in direkten Kontakt mit Betäubungsmitteln. Der Messwert für Kokain ist besonders hoch. Am Airport gerät zudem eine Dame in Erklärungsnot. Die Frau trägt eine große Menge Bargeld bei sich, dessen Herkunft sie nicht plausibel erklären kann. Und am Fährhafen in Nynäshamn werfen die Einreisedokumente von zwei Reisenden aus Danzig Fragen auf.
