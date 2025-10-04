Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 04.10.2025: Episode 7
41 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12
Zwei Zollbeamtinnen haben bei einer Gepäckkontrolle zahlreiche Tabletten entdeckt. Ein Reisender hatte die Medikamente in einer Kaugummi-Dose versteckt. Das macht die Grenzschützerinnen misstrauisch. Das Sicherheitspersonal meldet am Flughafen Arlanda eine betrunkene Person. Der Mann verhält sich aggressiv, deshalb kommen am Airport der schwedischen Hauptstadt Handschellen zum Einsatz. Und ein Passagier muss nach einem längeren Urlaub auf den Philippinen mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen, denn er hat aus Manila verbotene Souvenirs mitgebracht.
