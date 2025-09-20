Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 3

DMAXFolge vom 20.09.2025
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 20.09.2025: Episode 3

41 Min.Folge vom 20.09.2025Ab 6

Eine Mutter will mit ihrem Sohn nach Ägypten fliegen. Aber die Dame hat am Flughafen Stockholm-Arlanda sehr viel Schmuck und Gold im Gepäck. Haben die Grenzschützer:innen einen Fall von Geldwäsche aufgedeckt? Am Terminal 5 werden zwei Personen des Drogenhandels verdächtigt. Und bei einer Passkontrolle vertraut ein Grenzpolizist seinem Bauchgefühl. Ein Reisender aus Bangladesch behauptet, Tourist zu sein. Aber die Jahreszeit und die Kleidung des Passagiers werfen Fragen auf. Verfolgt der Mann während seines Aufenthalts in Schweden ganz andere Pläne?

Alle verfügbaren Folgen