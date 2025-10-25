Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 25.10.2025: Episode 13
41 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 6
Der Zoll und die Grenzpolizei arbeiten am Stockholmer Flughafen Arlanda eng zusammen. Die Beamtinnen und Beamten gehen auch gegen organisierte Kriminalität vor. In dieser Folge gerät ein Passagier unter Verdacht, der mit Gold im Wert von über 100 000 Euro ausreisen möchte. Der Mann ist kein Unbekannter. Möglicherweise liegt eine Straftat vor. Bei Hunden sehen die Grenzschützer:innen ebenfalls sehr genau hin. Denn für die Einfuhr von Tieren gelten in Schweden strenge Vorschriften – vor allem, wenn sie aus Ländern kommen, in denen Tollwut verbreitet ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.