Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 10

DMAX
Episode 10

Episode 10Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 11.10.2025: Episode 10

41 Min. Ab 12

Claes und sein Team lassen sich bei den Verkehrskontrollen am Flughafengelände auch von schlechtem Wetter nicht abschrecken. Die Grenzpolizisten wissen genau, worauf sie achten müssen. Die ersten Kandidaten sind zwar vorbestraft, aber sehr höflich. Und im Fahrzeug befinden sich weder Drogen noch gefährliche Gegenstände. Aber dann fällt den Beamten ein Mann wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Verdächtige macht einen verwirrten Eindruck. Und ein Zollbeamter entdeckt auf dem Röntgenschirm Drogenutensilien. Haben die Passagiere auch Cannabis im Gepäck?

