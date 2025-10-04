Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 04.10.2025: Episode 8
41 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 6
Die Grenzpolizei kontrolliert am Flughafen eine allein reisende Person. Der Mann hat angeblich seinen Flug verpasst und trägt nur wenig Gepäck bei sich. Wie sich herausstellt, hat der Passagier schon mal gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Und das Team vom Zoll hat Luxusartikel im Visier. Bei einer Gepäckkontrolle entdecken die Beamten drei teure Armbanduhren. Die Eigentümer geben sich ahnungslos, doch sie hätten die Mitbringsel deklarieren müssen. Denn bei der Einreise aus Nicht-EU-Ländern darf man nur Waren im Wert von 430 Euro zollfrei einführen.
