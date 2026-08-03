Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 03.08.2026: Episode 40
45 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Als ein Passagier aus den Niederlanden am Flughafen Sabiha Gökçen die Kontrollen durchläuft, fällt auf, dass sich in seinem Koffer zahlreiche Flaschen befinden. Der Reisende wird vom Zoll zur Seite gebeten, da die Einfuhr von Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22 Prozent auf einen Liter beschränkt ist. Die Freimenge wurde deutlich überschritten, und der Mann kann für die mitgebrachten Flaschen keine Rechnungen vorlegen. Wurde der Whisky gepanscht? Und am Hafen von Ambarli markiert eine Drogenspürhündin eine verdächtige Palette mit Stecklingen.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.