Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 04.08.2026: Episode 41
46 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Ein Flugzeug aus dem Irak landet in Istanbul. Vor der Einreise in die Türkei werden alle Passagiere und ihr Gepäck kontrolliert. Beim Durchleuchten im Röntgengerät fällt den Beamten der Koffer eines jungen Mannes als verdächtig auf. Dienen die Kartons für Gaming-Zubehör als Tarnung für Schmuggelware? Und am Ambarli-Hafen durchsuchen Zöllner einen Container, der nach Libyen verschifft werden soll. In dem Großraumbehälter werden Regale und verschiedene Gastromaschinen transportiert. Diese Geräte haben zahlreiche Hohlräume, in denen Drogen versteckt sein könnten.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.