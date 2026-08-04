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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Episode 41

DMAXFolge vom 04.08.2026
Episode 41

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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Folge vom 04.08.2026: Episode 41

46 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

Ein Flugzeug aus dem Irak landet in Istanbul. Vor der Einreise in die Türkei werden alle Passagiere und ihr Gepäck kontrolliert. Beim Durchleuchten im Röntgengerät fällt den Beamten der Koffer eines jungen Mannes als verdächtig auf. Dienen die Kartons für Gaming-Zubehör als Tarnung für Schmuggelware? Und am Ambarli-Hafen durchsuchen Zöllner einen Container, der nach Libyen verschifft werden soll. In dem Großraumbehälter werden Regale und verschiedene Gastromaschinen transportiert. Diese Geräte haben zahlreiche Hohlräume, in denen Drogen versteckt sein könnten.

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