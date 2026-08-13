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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Episode 48

DMAXFolge vom 13.08.2026
Episode 48

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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Folge vom 13.08.2026: Episode 48

46 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

Sieben Koffer voller Textilien: Ein Passagier aus Italien gibt am Flughafen Sabiha Gökçen an, es handele sich bei den Bekleidungsstücken um Secondhandware für den persönlichen Gebrauch. Doch die Zöllner finden in seinem Gepäck auch Markenschuhe eines bekannten Mailänder Händlers. Als die Beamten den Reisenden auffordern, die Herkunft der mitgebrachten Kleiderberge nachzuweisen, wird der Mann zunehmend nervös. Und im Frachtbereich des Airports in Istanbul findet eine groß angelegte Kontrolle statt. Findet Spürhündin „Cleo“ in den Paketen Betäubungsmittel?

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