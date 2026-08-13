Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 13.08.2026: Episode 48
46 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Sieben Koffer voller Textilien: Ein Passagier aus Italien gibt am Flughafen Sabiha Gökçen an, es handele sich bei den Bekleidungsstücken um Secondhandware für den persönlichen Gebrauch. Doch die Zöllner finden in seinem Gepäck auch Markenschuhe eines bekannten Mailänder Händlers. Als die Beamten den Reisenden auffordern, die Herkunft der mitgebrachten Kleiderberge nachzuweisen, wird der Mann zunehmend nervös. Und im Frachtbereich des Airports in Istanbul findet eine groß angelegte Kontrolle statt. Findet Spürhündin „Cleo“ in den Paketen Betäubungsmittel?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.