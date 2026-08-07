Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Episode 44

DMAXFolge vom 07.08.2026
Episode 44

Episode 44Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Folge vom 07.08.2026: Episode 44

45 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6

Eine Maschine aus Moskau landet am Flughafen in Istanbul. Bei der Röntgenkontrolle weckt das Gepäck eines jungen Mannes die Aufmerksamkeit der Beamten. Auf dem Bildschirm ist deutlich zu erkennen, dass sich in seinen Koffern zahlreiche Handtaschen sowie mehrere spitze, scharfe Gegenstände befinden. Und am Hafen von Ambarli überprüfen Zöllner in dieser Folge einen voll beladenen Container aus Shanghai. Denn nicht selten werden Waren mit hohem Materialwert als minderwertige Produkte deklariert. Auf diese Weise versuchen Importeure, Einfuhrabgaben zu umgehen.

Alle verfügbaren Folgen