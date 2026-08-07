Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 07.08.2026: Episode 44
45 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6
Eine Maschine aus Moskau landet am Flughafen in Istanbul. Bei der Röntgenkontrolle weckt das Gepäck eines jungen Mannes die Aufmerksamkeit der Beamten. Auf dem Bildschirm ist deutlich zu erkennen, dass sich in seinen Koffern zahlreiche Handtaschen sowie mehrere spitze, scharfe Gegenstände befinden. Und am Hafen von Ambarli überprüfen Zöllner in dieser Folge einen voll beladenen Container aus Shanghai. Denn nicht selten werden Waren mit hohem Materialwert als minderwertige Produkte deklariert. Auf diese Weise versuchen Importeure, Einfuhrabgaben zu umgehen.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.