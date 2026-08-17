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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Episode 50

DMAXFolge vom 17.08.2026
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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Folge vom 17.08.2026: Episode 50

46 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Der Zoll kontrolliert am Flughafen in Istanbul drei Reisende aus dem Iran. Der erste Koffer enthält fast ausschließlich Zigaretten. In den Rucksäcken finden die aufmerksamen Beamten zahlreiche weitere Schachteln. Die Freimenge wurde deutlich überschritten, und die Tabakwaren waren möglicherweise für den Verkauf bestimmt. Deshalb wird gegen die Männer ein Strafverfahren eingeleitet. Und zwei Passagierinnen, die aus Turkmenistan angereist sind, müssen ebenfalls mit Konsequenzen rechnen. Die beiden Frauen stehen im Verdacht, Alkohol geschmuggelt zu haben.

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