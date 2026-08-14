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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Episode 49

DMAXFolge vom 14.08.2026
Episode 49

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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Folge vom 14.08.2026: Episode 49

45 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

Die Nadel im Reishaufen: Ein Container, der von Georgien in die USA transportiert werden soll, wird bei der Röntgenkontrolle im Hafen von Ambarli als auffällig eingestuft. Die Zollbeamten wollen sicherstellen, dass sich darin keine illegalen Waren befinden. Deshalb wird der Großraumbehälter vollständig entladen. Und am Flughafen in Istanbul ahnt ein Reisender, der mit einer Maschine aus Äthiopien in der Türkei gelandet ist, womöglich schon, was ihn erwartet. Der Mann bewegt sich nur zögerlich zum Kontrollbereich. In seinem Gepäck hat er große Mengen Fleisch verstaut.

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