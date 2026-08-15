Eine Wundertüte für ErwachseneJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 1: Eine Wundertüte für Erwachsene
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Australier kehrt von seiner Bali-Reise zurück. Er gibt an, nur ein paar Souvenirs eingekauft zu haben. Doch als die Beamten sein Gepäck kontrollieren, finden sie Waffen. Außerdem wird ein irischer Mann festgehalten, da ihm Kreditkartenbetrug vorgeworfen wird.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International