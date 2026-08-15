Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Die nigerianische Geschäftsfrau

Staffel 6Folge 14vom 15.08.2026
Die nigerianische Geschäftsfrau

Die nigerianische GeschäftsfrauJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 14: Die nigerianische Geschäftsfrau

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine Frau aus Nigeria muss sich vor den Beamten rechtfertigen, weshalb sie einreisen will. Es gibt Unstimmigkeiten. Außerdem muss Pflanzenmaterial, das die australische Flora gefährden könnte, vernichtet werden. Und ein polnischer Mann will angeblich seine Freundin in Australien besuchen, kann sich aber nicht mehr an ihren Namen erinnern.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 11 Staffeln und Folgen