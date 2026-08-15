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Border Patrol Australia

Zum Abschied Schwierigkeiten

Staffel 6Folge 4vom 15.08.2026
Zum Abschied Schwierigkeiten

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Border Patrol Australia

Folge 4: Zum Abschied Schwierigkeiten

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine Australierin hat seltsamen weißen Puder im Gepäck. Sie ist gerade aus Mexiko zurückgekehrt. Außerdem wird ein verbotener Gegenstand in der Jeanstasche eines Passagiers gefunden.

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