Tournee ohne SchlagzeugerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 5: Tournee ohne Schlagzeuger
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein junger nervöser Mann gerät in das Visier der Beamten, nachdem er versucht hatte, einen Zollbeamten zu bestechen. Außerdem geraten die Tourpläne einer amerikanischen Band in Gefahr, nachdem die kriminelle Vergangenheit ihres Schlagzeugers aufgedeckt wird.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International