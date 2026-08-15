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Border Patrol Australia

Tournee ohne Schlagzeuger

Staffel 6Folge 5vom 15.08.2026
Tournee ohne Schlagzeuger

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Border Patrol Australia

Folge 5: Tournee ohne Schlagzeuger

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein junger nervöser Mann gerät in das Visier der Beamten, nachdem er versucht hatte, einen Zollbeamten zu bestechen. Außerdem geraten die Tourpläne einer amerikanischen Band in Gefahr, nachdem die kriminelle Vergangenheit ihres Schlagzeugers aufgedeckt wird.

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