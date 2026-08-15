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Border Patrol Australia

Der geplatzte Millionendeal

Staffel 6Folge 15vom 15.08.2026
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Border Patrol Australia

Folge 15: Der geplatzte Millionendeal

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein junger Passagier ist den Beamten gegenüber ziemlich übermütig, doch das Lachen wird ihm schon bald vergehen. Außerdem können die Officers in letzter Sekunde eine biologische Katastrophe verhindern.

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