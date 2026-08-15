Ein Teppich voller HeroinJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 6: Ein Teppich voller Heroin
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine Frau schockiert die Beamten, nachdem sie während der Kontrolle mehr offenbart, als sie eigentlich müsste. Eine indische Familie gibt an, Urlaub in Australien machen zu wollen, doch sie verstrickt sich zunehmend in ihren Aussagen. Außerdem birgt ein alter persischer Teppich ein schmutziges Geheimnis ...
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International