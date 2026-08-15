Border Patrol Australia
Folge 10: Der Tattoo-Azubi
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Als eine Passagierin von den Beamten befragt wird, ob sie Drogen in ihrem Bauch schmuggelt, bricht sie zusammen. Außerdem erregt eine vermeintlich normale Wasserpumpe die Aufmerksamkeit der Officers. Als klar ist, dass diese acht Millionen Dollar wert ist, schauen die Beamten genauer hin ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International