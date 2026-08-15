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Border Patrol Australia

Der Tattoo-Azubi

Staffel 6Folge 10vom 15.08.2026
Der Tattoo-Azubi

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Folge 10: Der Tattoo-Azubi

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Als eine Passagierin von den Beamten befragt wird, ob sie Drogen in ihrem Bauch schmuggelt, bricht sie zusammen. Außerdem erregt eine vermeintlich normale Wasserpumpe die Aufmerksamkeit der Officers. Als klar ist, dass diese acht Millionen Dollar wert ist, schauen die Beamten genauer hin ...

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