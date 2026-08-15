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Border Patrol Australia

Illegale Autoteile

Staffel 6Folge 13vom 15.08.2026
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Folge 13: Illegale Autoteile

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine Frau aus Indonesien wird kontrolliert. Sie sagt aus, dringend ärztliche Hilfe zu benötigen. Ist das nur ein Ablenkungsmanöver? Ein indisches Paar wird aufgehalten, es hat jede Menge verbotene Lebensmittel im Gepäck.

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