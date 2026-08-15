Border Patrol Australia
Folge 2: Bonbons aus Sri Lanka
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine Frau, die gerade aus Vietnam kommt, landet in Australien. Als sie gefragt wird, wie oft sie bereits in Vietnam war, kann sie sich angeblich nicht mehr daran erinnern. Außerdem landet ein Pakistani, der einen seltsamen Hautausschlag hat ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International