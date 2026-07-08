Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 12: Die illegale Tasche
20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Am JFK Flughafen erregt eine auffällige Handtasche die Aufmerksamkeit der Beamten. In Chicago stoßen die Officers auf eine Überraschung in einem Paket aus China.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)