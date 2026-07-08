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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Ein Planschbecken voller Drogen

Staffel 1Folge 18vom 08.07.2026
Ein Planschbecken voller Drogen

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 18: Ein Planschbecken voller Drogen

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

In Port Huron fallen zwei Amerikaner durch ihren sehr strengen Geruch auf. Am Flughafen in Chicago findet ein Beamter Gold, und ein Privat-Jet wird inspiziert.

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