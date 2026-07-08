Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 19: Kubanische Zigarren
20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Am JFK Flughafen werden die Beamten bei den Bargeldangaben eines Paares stutzig. In Port Huron könnte die Vergangenheit eines Reisenden diesen wieder einholen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)