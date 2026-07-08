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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Kubanische Zigarren

seven-networkStaffel 1Folge 19vom 08.07.2026
Kubanische Zigarren

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 19: Kubanische Zigarren

20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Am JFK Flughafen werden die Beamten bei den Bargeldangaben eines Paares stutzig. In Port Huron könnte die Vergangenheit eines Reisenden diesen wieder einholen ...

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