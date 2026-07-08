Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 15: Jede Menge Munition
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Ein Reisender, der gerade aus Kanada ankommt, löst einen Alarm wegen überhöhter Strahlung aus. In Blaine, Washington, werden jede Menge Patronen sichergestellt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)